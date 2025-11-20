İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 87: Durma noktasına geldi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik şehrin birçok ana arterinde durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar yükselirken D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Giriş Tarihi:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar ulaştı.
YOĞUNLUK YÜZDE 87
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Ana arterlerde trafik neredeyse durma noktasına geldi.D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların g üçlükle ilerlediği g örüldü.