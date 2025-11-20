PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 87: Durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik şehrin birçok ana arterinde durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar yükselirken D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar ulaştı.

Trafik Yoğunluğu haritası, DHATrafik Yoğunluğu haritası, DHA

YOĞUNLUK YÜZDE 87

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu, DHAİstanbul'da trafik yoğunluğu, DHA

Ana arterlerde trafik neredeyse durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların g üçlükle ilerlediği g örüldü.

