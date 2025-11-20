PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde milyon dolarlık rüşvet belgeleri ortaya çıktı

İBB’deki yolsuzluk çarkının belgeleri ortaya çıktı. İddianamedeki belgeler, rüşvetin boyutlarını gözler önüne serdi.

İmamoğlu Suç Örgütü'nün (İSÖ) milyarları cebe indirdikleri belgeleyen çekler, senetler, banka dekontları ortaya çıktı. Eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun milyon dolarlık rüşvetin kuryesi yapıldığını gösteren belgeleler iddianameye damga vurdu. Şile Biyometalizasyon tesisi sözleşmesinin tadilatı için istenilen 1.2 milyon dolarlık rüşvetetin detayları şöyle anlatıldı: İSTAÇ'ın üst yöneticilerinden Ertan Yıldız, şirket yetkililerine tadilat konusunu Başkan'ın onayına sunulması gerektiğini söyledi.

Yıldız, İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası tadilata onay verdiğini belirtince Erdoğdu ve Fatih Keleş, içinde 1.2 milyon dolar bulunan çantayı Saraçhane'de şirket yetkilisinden teslim aldı. Paranın kaynağı Serkan Aydın, banka dekontlarını savcılığa verdi. Rüşvet trafiği HTS kayıtlarıyla belgelendi. Bu ve bunun gbi onlarca belge, iddianameye girdi.

