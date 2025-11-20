Hukukta yeni dönem: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "kararlıyız" diyerek duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 2. Toplantısı'nda konuşma yaptı.
TÜRK DEVLETLERİYLE HUKUK VE ADALETTE İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİLECEK
Nahçıvan Anlaşması'nın oluşturduğu sağlam temel ve Türk Dünyası Vizyon 2040'ın ortaya koyduğu hedeflerin Türk devletlerini ortak amaç ve ilkeler etrafında buluşturduğunu söyleyen Tunç, hukuk ve adalet alanında var olan iş birliklerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyl e di.
Bugün hukuk ve adalet alanında dijital dönüşüm konusuna odaklandıklarını belirten Tunç, dijitalleşmenin artık sadece bir teknoloji meselesi değil, hayatın her alanını dönüştüren bir süreç olduğunu kaydetti.
Tunç, yargısal işlemlerde dijitalleşmeyi önemsediklerini söyleyerek hukuk ve adalet alanındaki dijital dönüşümü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.
Türkiye'de yargı ve hukuk sisteminin dijital dönüşüm süreci ve geleceğine dair beklentilerden bahseden Tunç, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP Bilişim Sistemi), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS), E-Duruşma, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) ve E-Tebligat gibi uygulamaları anlattı.
Tunç, son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımının da gündeme geldiğini belirterek Türkiye'de bu konuda, büyük veri analizleri, dava yoğunluk haritaları ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yazılımlar geliştirildiğini bildirdi.
"DİJİTALLEŞMEYİ DAHA DA DERİNLEŞTİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Özellikle dava tasnifi, benzer içtihatların tespiti ve karar taslakları oluşturma gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler geliştireceklerini bildiren Tunç, yargı verilerinin korunması için güçlü siber güvenlik altyapısı oluşturduklarını ve bu konuda sürekli güncelleme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin şu mesajları verdi:
"Türkiye olarak hukuk alanındaki dijitalleşmeyi daha da derinleştirme kararlılığındayız. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz sistemleri ve tecrübeyi de bu ortak vizyonun parçası olarak paylaşmaya hazırız. Dijitalleşme, adaletin hızını artırırken adaletin özünü, yani hakkaniyet ve tarafsızlığı asla zedelememelidir. Vatandaşların haklarının korunması, dijital çağda hem bir hak hem de bir zorunluluktur. Bu anlayışla, TDT çatısı altında hep birlikte daha etkin, erişilebilir ve güvenli bir e-adalet sistemi inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum."
"TÜRKİYE, FİLİSTİN'DE KALICI BARIŞIN TESİSİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"
Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Tunç, "Gazze'de, Filistin'de uluslararası hukuk mekanizmalarının etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır. Türkiye olarak biz, adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ı n liderliğinde Türkiye, her koşulda insan onurunu ve adaleti savunmaya, Filistin'de kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara destek vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.