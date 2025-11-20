Hukukta yeni dönem: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "kararlıyız" diyerek duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 2. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

TÜRK DEVLETLERİYLE HUKUK VE ADALETTE İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Nahçıvan Anlaşması'nın oluşturduğu sağlam temel ve Türk Dünyası Vizyon 2040'ın ortaya koyduğu hedeflerin Türk devletlerini ortak amaç ve ilkeler etrafında buluşturduğunu söyleyen Tunç, hukuk ve adalet alanında var olan iş birliklerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyl e di.

Bugün hukuk ve adalet alanında dijital dönüşüm konusuna odaklandıklarını belirten Tunç, dijitalleşmenin artık sadece bir teknoloji meselesi değil, hayatın her alanını dönüştüren bir süreç olduğunu kaydetti.