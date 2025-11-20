Haydar Dümen’in ailesi tefecilik kurbanı oldu! Çete lideri 28 yıl hapis cezası aldı

2022 yılında hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in hastalık sürecinde sağlığının kötüye gitmesi üzerine eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını hem de evin geçimini karşılayabilmek için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu. Çevresinden destek arayan Dümen, tanıdıklarının yönlendirmesiyle önce Tanju Aksu, ardından Emrah Erduvan ile görüştü. Ancak adım adım bir tefecilik çetesinin ağına düştüğünden habersizdi.

ÇETE, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı. Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Şikayet üzerine şüpheliler hakkında dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda örgüt lideri Tanju Aksu'ya 28 yıl hapis ile 230 bin lira para cezası verildi. Emrah Erduvan 17 yıl 6 ay, CHP Silivri Meclis Üyesi Rıza Aksu ise 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Aksu, tahliye edildi.