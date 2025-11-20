Fatih Mehmet Maçoğlu'na kamu zararı nedeniyle 86 milyon lira zimmet çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Tunceli Belediyesi ile yaptıkları incelemeyi tamamladı. İncelemede; 2019 yılında Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun usulsüz işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı belirtildi. Maçoğlu'na 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarılırken, hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tunceli Belediyesi’nde usulsüz işe alım skandalı

BAŞKANLIK SÜRECİNDE 145 İŞÇİYİ USULSÜZ ŞEKİLDE İŞE ALDI İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından Tunceli Belediyesi'nde geçen yılın aralık ayında başlatılan inceleme, haziran ayında tamamlandı. İncelemede; TKP'den Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanlık sürecinde 145 işçiyi usulsüz şekilde işe aldığı, işçilerin giderlerinin belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiği ve bundan dolayı kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri de Maçoğlu hakkında 86 milyon 620 bin liralık kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Maçoğlu'na 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarıldı.