Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Bursa'da İnegöl Giriş Kavşağı'n ı n açılışını gerçekleştireceklerini, Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yollarının da temelini atacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, tarihi dokusuyla geçmişi, sanayisiyle bugünü, üretim gücüyle geleceği bir arada yaşatan Bursa'nın, sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki potansiyeliyle Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif bir role sahip olduğunu ifade etti.

Şehrin, ekonomik ve sosyal dinamizminin yanı sıra gelişmiş kara yolu ağıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu'yu birbirine bağlaması bakımından da önemli bir bölgesel ve transit trafik yükü taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun bölgedeki ulaşım ağının kilit güzergahlarından olduğunu belirtti.