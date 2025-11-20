Belediye başkanının makam aracının üstüne düştü! Hayatını kaybeden Fatime Küçükkaya o gazetecinin annesi çıktı

PODCAST CANLI YAYIN

Zonguldak’ta 85 yaşındaki Fatime Küçükkaya, dördüncü kattaki evinin balkonundan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hayatını kaybeden Küçükkaya’nın, gazeteci Aykut Küçükkaya’nın annesi olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 85 yaşındaki Fatime Küçükkaya'nın gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki Akbal İnşaat Apartmanı'nda yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya , iddialara göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arka camı ve bagajında hasar oluşan 06 EER 625 plakalı otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından tamir için kiralama şirketine geri gönderildi. Morga kaldırılan Fatime Küçükkaya'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

O GAZETECİ'NİN ANNESİ ÇIKTI
Fatime Küçükkaya'nın gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olduğu öğrenildi.

