Belediye başkanının makam aracının üstüne düştü! Hayatını kaybeden Fatime Küçükkaya o gazetecinin annesi çıktı

Zonguldak'ta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 85 yaşındaki Fatime Küçükkaya'nın gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki Akbal İnşaat Apartmanı'nda yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya , iddialara göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

85 yaşındaki kadın dördüncü kattan belediye başkanının makam aracının üzerine düştü (İHA) BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.