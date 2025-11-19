Maydonoz Döner üzerinden FETÖ'ye para sağlayan şüpheliler için 23.5 yıl hapis istendi!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Maydonoz döner üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan İddianamede, şubelerin gayri resmi ortaklıklar ve kurgulanmış para transferleriyle örgüte kaynak aktardığı tespit edildi. İddianamede Maydonoz Döner markası ve bağlı şirket yapısı üzerinden örgütsel finansman sağlanmasına ilişkin 10 şüpheli hakkında ayrı ayrı 23 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına 21 Kasım'da Ankara 2. Ağır'da başlanacak.

