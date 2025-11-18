PODCAST CANLI YAYIN

Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’daki evi müze oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2021 yılında başlattığı proje ile "Cep Herkülü"nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülerek müze için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’daki evi müze oldu

tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun müzeye dönüştürülen evi, bugün kapılarını açıyor.
Bulgaristan Mestanlı'daki evinin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yapacağı açıklandı.
Aynı coğrafyada, Türkiye'nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camisi'nin açılışı ise Süleymanoğlu'nun anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kırcaali Merkez Camii aynı zamanda Bulgaristan'da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor. "Cep Herkülü"nün büyüdüğü ev, bir milletin hafızasına yeniden nefes verecek ve o nefes, nesiller boyunca aynı duyguyla hatırlanacak. Kapısından içeri adım atanlar, yalnızca bir sporcunun değil, bir halkın yeniden doğuş hikayesine tanıklık edecek. Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun azmi ve vefa dolu hikayesi, bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacak.

Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran Süleymanoğlu, kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Milli sporcu, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
D&R - KİTAP
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
Tarabya’daki 200 yıllık yalı davasında sürpriz karar: Yerel mahkeme hükmü bozuldu
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Derya Uluğ ve Asil Gök savcılığa koştu: "Komşumuz kapıya dayanıp tehdit etti"
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
İdefix
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ'den yüzde 94,5'e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İmamoğlu'ndan "SİSTEM'atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere'ye kaçırdılar