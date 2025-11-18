Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’daki evi müze oldu

tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun müzeye dönüştürülen evi, bugün kapılarını açıyor.

Bulgaristan Mestanlı'daki evinin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yapacağı açıklandı.

Aynı coğrafyada, Türkiye'nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camisi'nin açılışı ise Süleymanoğlu'nun anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kırcaali Merkez Camii aynı zamanda Bulgaristan'da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor. "Cep Herkülü"nün büyüdüğü ev, bir milletin hafızasına yeniden nefes verecek ve o nefes, nesiller boyunca aynı duyguyla hatırlanacak. Kapısından içeri adım atanlar, yalnızca bir sporcunun değil, bir halkın yeniden doğuş hikayesine tanıklık edecek. Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun azmi ve vefa dolu hikayesi, bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacak.



Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran Süleymanoğlu, kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Milli sporcu, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti.