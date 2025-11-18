PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu soruşturmasında yeni iddialar: 17 tapu ve villa detayları iddianamede

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki bir inşaat projesinde, 17 dükkana nasıl çöktüğünün ayrıntıları, iddianamede yer aldı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İBB'de "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Bu eylemlerden bir tanesi de Beylikdüzü'ndeki 'Meydan Yakuplu' projesiydi. İmamoğlu'nun kasalarından itirafçı Adem Soytekin ifadesine göre 2018'de bu proje Beyaz İnşaat tarafından başlatıldı. Soytekin, Beyaz'ın kendisini arayarak "Ekrem İmamoğlu'yla oturuyoruz, gelmen gerek" dediğini ve ofise gittiğini söyledi.

Soytekin, "Bu görüşmede bana 'Meydan Yakuplu' projeyi devralmam gerektiği söylendi. Ben burada satış olmazsa nasıl yapacağım diye
sorduğumda 'Finansmanını biz destekleriz' dediler. Beyazlar'ın alt taşeronu olarak bu işi ben yaptım. Bu işin esas sahibi Beyazlar ve Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu, inşaat süresince yapılan işleri Beyazlar'ın koymuş olduğu mühendis ve İmamoğlu adına Yılmaz kontrol etmekteydi" dedi.



17 TAPUYU ALDI
Savcılık iddiaları inceledi. Proje bitiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplamda 17 dükkanın İmamoğlu'na kaldığını bunlardan 15'inin Asak Araç kiralama şirketinin üzerinde, 2'sinin de arsa sahibine verildiği iddianamede yer aldı.

VİLLAYI PEŞKEŞ ÇEKTİ
İmamoğlu İnşaatın yaptığı 'İnmari Prime' isimli villa projesindeki 2 villanın belediye kaynakları kullanılarak satın alındığı ortaya çıktı. Bu villalardan birinin İnşaat firması Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz'a 21 milyon liraya satışının yapıldığı diğer üç katlı villanın ise 40 milyon lira ödenmiş gibi fatura kesilerek Murat Gülibrahimoğlu'na verildiği iddianamede yer aldı.

RÜŞVET DÜKKANI
İmamoğlu hakkındaki iddianame, 'Beylikdüzü Meydan Yakuplu' projesinde, 17 dükkana nasıl çöktüğünü kanıtladı.
Adem Soytekin'in itiraflarına göre, proje önce Beyaz İnşaat'a verildi. Soytekin zorla alt taşeron olarak inşaatları yaptı.
İş bitiminde de "anlaşmazlık" gerekçesiyle 17 dükkan İmamoğlu'na ikram edildi.

