İmamoğlu soruşturmasında yeni iddialar: 17 tapu ve villa detayları iddianamede

İBB'de "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Bu eylemlerden bir tanesi de Beylikdüzü'ndeki 'Meydan Yakuplu' projesiydi. İmamoğlu'nun kasalarından itirafçı Adem Soytekin ifadesine göre 2018'de bu proje Beyaz İnşaat tarafından başlatıldı. Soytekin, Beyaz'ın kendisini arayarak "Ekrem İmamoğlu'yla oturuyoruz, gelmen gerek" dediğini ve ofise gittiğini söyledi.

Adem Soytekin, Takvim



Soytekin, "Bu görüşmede bana 'Meydan Yakuplu' projeyi devralmam gerektiği söylendi. Ben burada satış olmazsa nasıl yapacağım diye

sorduğumda 'Finansmanını biz destekleriz' dediler. Beyazlar'ın alt taşeronu olarak bu işi ben yaptım. Bu işin esas sahibi Beyazlar ve Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu, inşaat süresince yapılan işleri Beyazlar'ın koymuş olduğu mühendis ve İmamoğlu adına Yılmaz kontrol etmekteydi" dedi.



17 TAPUYU ALDI

Savcılık iddiaları inceledi. Proje bitiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplamda 17 dükkanın İmamoğlu'na kaldığını bunlardan 15'inin Asak Araç kiralama şirketinin üzerinde, 2'sinin de arsa sahibine verildiği iddianamede yer aldı.