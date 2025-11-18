PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın projesinde kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kez İstanbul’da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?” notuyla kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşım yaptı. Görüntülerde İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık 15 bin sosyal konut projesiyle ilgili sistemin detayları anlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın projesinde kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.

Projeden örnek binalar (Takvim.com.tr)Projeden örnek binalar (Takvim.com.tr)Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak.

Örnek daire (80m2) (Takvim.com.tr)Örnek daire (80m2) (Takvim.com.tr)

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Projeden örnek alan (Takvim.com.tr)Projeden örnek alan (Takvim.com.tr)

İSTANBUL İÇİN KİRALIK SOSYAL KONUT
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı.

Örnek daire (1+1) (Takvim.com.tr)Örnek daire (1+1) (Takvim.com.tr)


FAHİŞ KİRA TUTARLARINA FREN

Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ'nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.

Örnek daire (80m2) (Takvim.com.tr)Örnek daire (80m2) (Takvim.com.tr)

BAKAN KURUM DETAYLARI ANLATMIŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce katıldığı CNN TÜRK yayınında kiralık sosyal konut ile ilgili şu bilgileri vermişti:

Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız.

Örnek daire (65m2) (Takvim.com.tr)Örnek daire (65m2) (Takvim.com.tr)

Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
D&R - KİTAP
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
D&R E-Ticaret
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Trump’tan Selman’a F-35! Beyaz Saray’da kritik görüşme
Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var
İdefix
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar alarmı: 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşecek! 2 bölgeye dikkat
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Derya Uluğ ve Asil Gök savcılığa koştu: "Komşumuz kapıya dayanıp tehdit etti"