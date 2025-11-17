Karadağ'dan Türkiye'ye vize zorunluluğunda geri adım! O tarihe kadar iptal edilebilir

PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat askısının 10-15 gün içinde kaldırılacağına inandığını açıkladı. Türklerin karıştığı iddia edilen olayda bağlantı olmadığı netleşirken, karar sonrası Karadağ’daki Türk temsilciliklerinde yoğunluk yaşandı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin bir süre önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

KARADAĞ'DAKİ OLAYDA TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviçten Türkiye açıklaması: Vize kolaylığı sağlanacakKaradağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviçten Türkiye açıklaması: Vize kolaylığı sağlanacak

