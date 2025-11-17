CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaka temizliği

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan dışkı olayının ardından Gürsel Tekin öncülüğünde partililer temizlik eylemi başlattı.Tekin, bu eylemi 'baba ocağı' olarak nitelendirdiği parti binasından, kirli siyaseti temizlemeye uzanacak bir başlangıç olarak duyurdu. Kimliği belirsiz kişiler, mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin'in makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı.Yaşananların ardından partililer, tepki göstermek ve dayanışma sergilemek amacıyla il binasında 'temizlik kampanyası' başlattı. Temizlik malzemeleriyle binaya gelen çok sayıda partili, çalışma odası ve çevresinde gönüllü olarak temizlik yaptı.