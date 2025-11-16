PODCAST CANLI YAYIN

Şule Çet davasında tahliye iddiaları yalanlandı! Adalet Bakanlığı duyurdu

Adalet Bakanlığı, Şule Çet cinayetine ilişkin davada hükümlü Berk Akand’ın tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, "Berk Akand adlı hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi:
Şule Çet davasında tahliye iddiaları yalanlandı! Adalet Bakanlığı duyurdu

Adalet Bakanlığı "Şule Çet cinayetinin hükümlüsü tahliye edildi" iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında, kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır" denildi.

Berk Akand'ın yeni infaz yasası kapsamında kapalı ceza infaz kurumundan, açık ceza infaz kurumuna nakledildiği belirtilen açıklamada, "Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Mayıs 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir. Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"