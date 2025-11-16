Şehit Pilot Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı! Büyükçekmece’de gözyaşları sel oldu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

YOĞUN KATILIM

Şehit Pilot Yarbay Korkmaz için Büyükçekmece Küba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin oğlu Doruk, babasının asker şapkasını tabutunun başına koydu. Siyasilerin de katıldığı törende gözyaşları sel oldu.