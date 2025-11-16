Hudut kartalları kaçakçıların peşinde: 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildi!

PODCAST CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada, Van hudut hattında yapılan arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) X hesabından yaptığı açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

