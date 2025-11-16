PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya "Asla kabul edilemez" diyerek duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden kişinin önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya "Asla kabul edilemez" diyerek duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı

Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücünün yaptığı davranışın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak ilk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre alacağı cezaları açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişinin görüntülerini paylaşarak, "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı. Bu görüntülerde; ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsünün yaptığı davranış asla kabul edilemez. Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı yer, hele hiç değildir" dedi.

"112'YE BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Yerlikaya ayrıca, "İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, vatandaşlarımızın canını hiçe sayan bu kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

