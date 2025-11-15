PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ BAŞVURU SON GÜN | 2026 TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, sürecin ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. 10 Kasım’da açılan başvuru ekranında işlemler gün gün TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleşmişti. Bugün itibarıyla başvurular bütün vatandaşların erişimine açıldı.Takvim daralırken, gözler TOKİ’nin belirlediği son tarihe çevrildi. Peki 500 bin konut projesinde başvurular hangi gün sona erecek, son başvuru günü ne zaman?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ BAŞVURU SON GÜN | 2026 TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ'nin dev konut projesine yönelik başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. Uygun şartlarla ev sahibi olma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, başvuruların biteceği tarihi yakından takip ediyor. 10 Kasım'da başlayan süreçte ilk günlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvurular, artık tüm vatandaşlara açık şekilde ilerliyor. Takvimin sonuna yaklaşılırken gözler TOKİ'nin açıkladığı son tarihe çevrildi.

(AA)(AA)

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ'nin 500 bin konutluk dev projesinde başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. İlk etapta vatandaşlar, 10-14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre başvuru yapabildi.

(AA)(AA)

BUGÜN TÜM VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

15 Kasım 2025 yani bugün itibarıyla Yüzyılın Konut Projesi tüm vatandaşların erişimine açıldı.

(AA)(AA)

SON TARİHE DİKKAT

TOKİ 500 bin sosyal konut için başvuru süreci 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek. Ev sahibi olmak isteyenlerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması ve ödemelerini yapması gerekiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı: Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
İzmir'de su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldı
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti