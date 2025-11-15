TOKİ'nin dev konut projesine yönelik başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. Uygun şartlarla ev sahibi olma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, başvuruların biteceği tarihi yakından takip ediyor. 10 Kasım'da başlayan süreçte ilk günlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvurular, artık tüm vatandaşlara açık şekilde ilerliyor. Takvimin sonuna yaklaşılırken gözler TOKİ'nin açıkladığı son tarihe çevrildi.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ'nin 500 bin konutluk dev projesinde başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. İlk etapta vatandaşlar, 10-14 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre başvuru yapabildi.
BUGÜN TÜM VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI
15 Kasım 2025 yani bugün itibarıyla Yüzyılın Konut Projesi tüm vatandaşların erişimine açıldı.