TOKİ Başkanı Sungur: “Her konut depreme dayanıklı şekilde inşa edildi”

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Adıyaman’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen konutların büyük kısmının tamamlandığını belirterek, her bir yapının insan odaklı tasarlandığını ve depremlere karşı dayanıklı şekilde inşa edildiğini söyledi.

TOKİ Başkanı Sungur: "Her konut depreme dayanıklı şekilde inşa edildi"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, inşa ettikleri her bir konutun insana değer veren anlayışla planlandığını, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olduğunu söyledi.

Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu törenin yıkımdan yeniden doğuşa ve acıdan umuda uzanan dayanışmanın, azmin, devletin gücünün, milletin dua ve yardımlarının sembolü olduğunu belirtti.

Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen illerde afetin izlerini sildiklerini dile getiren Sungur, güvenli binalarla birlikte mahalle ve şehirleri adeta yeniden inşa ettiklerini anlattı.

Depremin etkilediği 11 ilde yapımını başlattıkları konutların büyük kısmını tamamladıklarına dikkati çeken Sungur, şunları kaydetti:

19 Haziran'da Kahramanmaraş'ta, 6 Eylül'de Malatya'da, bugün Adıyaman'da, yıl sonunda Hatay'da yapılacak törenlerle inşallah konutların kura çekimi ve teslimleri bitmiş olacaktır. Her bir konut, insanımıza değer veren bir anlayışla planlanmış, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olarak inşa edilmiştir. Yüzyılın felaketi sonrası kısa sürede inşa edilen bu konutlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bir milletin el birliği ile ayağa kalkışının en somut göstergesidir. Bugün huzurlarınızda Adıyaman'da 306, Malatya'da 20 bin 925, Kahramanmaraş'ta 5 bin 733, Hatay'da 10 bin 928, Gaziantep'te 2 bin 763, Adana'da 14, Osmaniye'de 90, Elazığ'da 354, Diyarbakır'da 50, Şanlıurfa'da 644, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Kayseri'de 15, Bingöl'de 62 olmak üzere toplam 50 bin 131 konut ile 4 bin 69 iş yeri daha sahiplerini bulacaktır.

