Şehit Ahmet Yasir Kuyucu rüyasını gören kardeşiyle vedalaştı

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (30) kız kardeşi, rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu görmüştü. Kazadan önce WhatsApp üzerinden ulaştığı ağabeyine, rüyasını anlatıp, ağlayarak uyandığını söyledi. Ağabeyi ise "'Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerde, üzülme' yanıtını verdi.

Bu yazışmanın ardından bindiği uçak düşen Yazıcı, şehadete kavuştu. Kuyucu için Konya'daki Musalla Mezarlığı'nda bulunan Namazgah'ta düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Eşi Batmanur Kuyucu, şehidi askeri montunu giyerek uğurladı. Baba İbrahim ve anne Fadimeana ile kardeşleri ise gözyaşlarına boğuldu. Şehit Kuyucu, namazın ardından Konya Askeri Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Merzifon Havalimanında karşılanırken, 8 yaşındaki kızı Cemre babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı. Cemre, Amasya'daki törende ise oyuncağını bırakıp, babasının fotoğrafına sarıldı. Şehidin annesi Dilşat ve babası Ümit Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehit olan babası Emre Sayın'ı Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlayan evladı, büyük acı içindeydi.