Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "TSK'nın varlığı ile Kıbrıs, Akdeniz'de bir istikrar adası olmuştur"

"TSK'NIN VARLIĞI İLE KIBRIS, AKDENİZ'DE BİR İSTİKRAR ADASI OLMUŞTUR" Yılmaz, "Tüm bu tarihi adımlar sadece Kıbrıs Türk halkına değil, Rum halkına da, Adanın tamamına barış, huzur ve refah getirmiştir. Çevresinde çeşitli jeopolitik gerilimler ve çatışmalar yaşanırken, TSK'nın varlığı ile Kıbrıs Akdeniz'de bir istikrar adası olmuştur. Gazze başta olmak üzere bölgemizde ve dünyada yaşanan birçok insani trajedi, Kıbrıs davasında elde edilen kazanımların müstakil bir devlete ve siyasi eşitliğe sahip olmanın ne kadar değerli olduğunu bugün çok daha net ortaya koymaktadır. Elbette ki Adanın tamamına yönelik olarak herkesin faydasına olacak iş birliklerine, eşit siyasi egemenlik temelinde olumlu yaklaşıyoruz. BM zemininde belirlenen alanlarda somut adımlar atılmasının bekliyoruz. Tüm dünya bilsin ki Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974'te, 15 Kasım 1983'te yanındaydı, bugün de yanındadır, yarın ve ilelebet her şartta yanında olmaya devam edecektir. Bugün burada yan yana duran ay yıldızlı bayraklarımız; birlikte atan kalplerimizin, tasarda ve kıvançta birliğimizin, omuz omuza yürüdüğümüz güçlü, güvenli ve müreffeh geleceğimizin en büyük nişanesidir" ifadelerini kullandı.

"RUM TARAFININ ÇÖZÜM İRADESİ BULUNMADIĞI AÇIKTIR" Rum tarafının ortaklık devletini silah zoruyla ortadan kaldırmasının üzerinden 62 yıl geçtiğini belirten Yılmaz, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: Bu uzun süreçte 1968'den bu yana yürütülen müzakerelerde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için samimi irade ortaya koyan taraf daima Kıbrıs Türk tarafı oldu. Tüm baskılara ve haksızlıklara rağmen barış arayışımızdan vazgeçmedik, Ada'nın iki asli unsurunun eşitlik temelinde bir arada yaşayabileceği bir düzen için çaba gösterdik. Geçmiş birçok tecrübenin ışığında Rum tarafının çözüm iradesi bulunmadığı açıktır. Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü ve refahı eşitlik temelinde paylaşmaya hiçbir dönemde razı olmadılar. Kıbrıs Türk halkını kendi yapılarına eklemlenecek bir topluluk, siyasi eşitliğe sahip olmayan bir azınlık gibi görme anlayışı ise hiç değişmedi. Ada'da adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinden geçmektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaplarında, son 4 yılda 4 defa uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ettiler. "Kıbrıs Cumhuriyeti" adını gasp eden Rum tarafı, 60 yıldır kendi sorumluluklarını gizlemeye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik haksızlıkları derinleştiren bir tutumu sürdürmeye devam etmektedir. Son 20 yıldır bu yaklaşımı Avrupa Birliği üyeliklerini tek taraflı politik bir araca dönüştürerek daha da pekiştirmişlerdir. Zira Kıbrıslı Türkler'in eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmek istemedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anavatan ve garantör Türkiye'yle gönül ve ülkü birliği içinde olmasından da rahatsızlık duymaktadırlar. Herkes bilsin ki Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır, ortak milli davamızı savunmayı ve KKTC'nin hak ettiği konuma ulaşması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

"ÜRETEN VE GİRİŞİMCİ BİR EKONOMİK YAPININ KUVVETLENMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDADIR" Yılmaz, "KKTC'nin siyasi eşitliğine ve güvenliğine destek olmak ne kadar önemliyse ekonomik kalkınmasına destek olmak da bizler için tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine kararlılıkla bağlıyız. Gençler başta olmak üzere, üreten ve girişimci bir ekonomik yapının kuvvetlenmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İhtiyaç duyulan alanlarda yatırımları ve projeleri, KKTC hükümetiyle istişare ve eşgüdüm halinde yürütmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu çerçevede her yıl imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmalarıyla Kıbrıs Türk halkının hayat standartlarını yükseltecek projeler hayata geçiriliyor. 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yer alan projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 Temmuz'da temelini attığı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ile tamamlanma aşamasındaki Güzelyurt Hastanesi dahil, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarına cevap verecek sağlık yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"KKTC'DE YÜKSEK HIZLI FİBER İNTERNET HİZMETİ SAĞLANARAK KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GÜNLÜK YAŞAM KALİTESİ YÜKSELTİLECEKTİR" Spor tesisleri, kapasitesi 7 bin 26'ya ulaşan yurt imkanları, teknolojik girişimciliği destekleyen faaliyetler ile gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Ada'da eğitimin güçlenmesi adına okulların fiziki ve teknolojik altyapısının kuvvetlendirilmesi için destek sağlıyoruz. Son 3 yılda 30 okulun bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Halihazırda 34 okulda bakım-onarım ve ilave yapı/derslik ihtiyaçları kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Eğitimi, hangi şartlara sahip olursa olsun sevgili çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamanın temeli olarak görüyoruz. Hükümetler arası protokol ile bir yıllık bir süreçte KKTC'de yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlanarak Kıbrıs Türkü'nün günlük yaşam kalitesi yükseltilecektir. Aynı zamanda turizmden ulaşıma, üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda KKTC ekonomisi dijital dünyaya entegre olacaktır. E-devlet uygulamalarını yaygınlaştırma çabası ile birlikte bu altyapılar KKTC'nin bilişim adası olma vizyonuna katkı sunacaktır. Dijitalleşmede atılan bu adımlar, haksız ve insanlık dışı izolasyonlara da anlamlı bir cevap olacaktır. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin sosyal refahının yükseltilebilmesi için sosyal politikalara önem veriyor, bu çerçevede Kalkanlı Yaşam Evi, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Çocuk ve Gençlik Merkezi gibi projeleri destekliyoruz.