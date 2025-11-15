Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı: Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.

MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS

"Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" vurgusu yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

KKTC 42 yaşında (AA)