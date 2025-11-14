Yunanistan’dan hadsiz paylaşım! | C-130 şehitlerine saygısızlık tepki çekti

Türkiye 20 şehidinin yasını tuturken, Yunanistan hadsiz bir paylaşıma imza attı. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabı, 'Günün fotoğrafı' başlığıyla C-130 tipi uçakların karelerini paylaştı. Bu küstahlık sonrası, Türkiye'den peş peşe tepkiler yükseldi. Bunun üzerine paylaşım silinerek Türkiye'ye taziye mesajı yayınlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN