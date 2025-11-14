Terörsüz Türkiye Komisyonu kritik toplantıya hazırlanıyor!

TERÖRSÜZ Türkiye Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Gürcistan'daki elim uçak kazası sonrası ertelenen komisyon 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonda İmralı meselesinin masaya gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları ziyaret için "Doğru zamanda faydalı olur" değerlendirmesini yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

