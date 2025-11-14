PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Son dakika: DEAŞ’ın YTS ve ‘Yalnız Kurt’ yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı; 5 şüpheli tutuklandı, 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının gizliliğe riayet ederek sıklıkla kullandığı Rocket Chat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını aktif olarak kullanan, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt sempatisini arttırma ve eleman kazanma amaçlı paylaşımlarda bulunan veya örgütsel olarak Yalnız Kurt tabir edilen bireysel eylem hazırlığı içerisinde olup yapılan ikamet aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile geçirilen 2 şahıs ile birlikte,

Hali hazırda ilimizde faaliyet gösteren ve son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda;

Toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslardan;

8 yabancı uyruklu şahıs, tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilmiştir.

1 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartı (Konutu Terk Etmeme) ile serbest bırakılmıştır.

5 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
Türk Telekom
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in ölümünde üçüncü bir kişi mi var? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında | Ön otopsi raporu tamamlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu