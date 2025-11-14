Hırvatistan’da yangın uçağı düştü! Pilotumuz Hasan Bahar şehit oldu

Gürcistan'ın ardından bir acı haber de Hırvatistan'dan geldi. Bakım için Zagreb'e giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, Türkiye'ye dönüş yolunda kötü hava koşullarına yakalandı. Bir uçak Rejika Havalanına'na inerken, diğer uçak Senj şehri yakınlarında düştü. Pilot Hasan Bahar, şehit oldu. Bahar'ın 3 ay önce Muğla'da yaşanan uçak kazasında yaralandığı ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, "Bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

