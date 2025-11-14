Gürsel Tekin’in odasına dışkı ve idrar bırakıldı! polis inceleme başlattı!

CHP'DE şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davalarının ardından bu kez "dışkılı saldırı" skandalı yaşanıyor. Önceki gece bir grup CHP'li, İstanbul'daki il binasına geldi. Binaya gizlice giren bazı partililer, Gürsel Tekin'in ve yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya saldırı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde binaya gelen temizlik görevlileri, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Görevliler, Zeki Şen'in makam koltuğu ve masasında, insana ait dışkı ve idrarla karşılaştı.



Görevliler olay sonrasında Emniyet yetkililerine haber vererek odadan çıktı. Polis ekipleri, manzarayı görüntüleyerek tutanak tuttu ve temizlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bazı kişilerin büyük ve küçük tuvaletlerini makam koltuğuna yapmalarına tepki gösteren Tekin, "Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz" dedi.