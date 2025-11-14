Gürcistan'da düşen C-130 uçağımız hakkında 7 soruyu Milli Savunma Bakanlığı cevapladı

MILLI Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. 20 askerin şehit olduğu olaya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Düşen C-130 uçağımız ile ilgili dezenformasyon çabaları hususunda gerekenleri dün Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Bunun yanında;

UÇAKTA MÜHIMMAT TAŞINIYOR MUYDU?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ KONUSUNDA BİR BULGU VAR MI?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

AYNI DAKİKALARDA BÖLGEDE BİR HELİKOPTER TESPİT EDİLDİ Mİ?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir.

SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN HİZMET DIŞINA ÇIKARILAN UÇAĞIN SATIN ALINDIĞI DOĞRU MU?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

DÜŞEN UÇAK ESKİ VE BAKIMLARI YETERSİZ MİYDİ?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, En son bakımının 11 Eylül- 12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir. KARAKUTUNUN INCELENMEK

MAKSADIYLA ÜLKEMİZE GETİRİLDİĞİ DOĞRU MU?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR ve CVDR cihazları Ankara'da incelemeye alınmıştır.

ENVANTERDE BULUNAN DİĞER C-130 UÇAKLARI UÇUŞLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.



ŞEHİT AİLESİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMEMELİ



Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, şehitlerin isimleri ve resimlerinin sosyal medyadan duyurulmasına tepki gösterildi. "Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir" dedi. Aktürk, bu konudaki cezaların yetersiz olduğunu kaydetti.



KAHRAMAN ŞEHİTLER VATAN TOPRAĞINDA



Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimizin naaşları Türkiye'ye getirildi. Şehitlerimiz yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacak.