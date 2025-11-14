Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı’nı kabul etti! Kıbrıs’ta çözüm mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını isabetli buluyorum.



Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü reddetmesi vardır



Milli davamızı Sayın Erhürman ile eşgüdümlü bir şekilde sürdüreceğiz.



KIBRIS'TA en gerçekçi çözüm iki devlettir. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman şu ifadeleri kullandı:



DÜNYADA herkesin bildiği gibi KKTC Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir.



KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. KKTC'NIN yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır.