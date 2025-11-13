İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris burada yaptığı konuşmada, forumun Türkiye ile İngiltere arasında demir yolu alanındaki işbirliğinin, somut göstergesi olduğunu söyledi. Söz konusu ortaklığın önemine işaret eden Morris, bunun geleceğe yönelik güçlü bir vizyonu temsil ettiğini vurguladı.

Türkiye ve İngiltere arasında demir yolları sektöründe işbirliğinin ele alındığı forumda, Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritasının çıkarılmasının da planlandığı bir mutabakat zaptı imzalandı.

“Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu Forumu” Ankara’da gerçekleştirildi. (AA)

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İKİLİ TİCARET HACMİNİN YAKLAŞIK 28 MİLYAR POUND SEVİYESİNDE

Morris, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve ülkesinin ilgili kurumuna teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin NATO müttefiki ve G20 üyesi olduğunu hatırlatan Morris, iki ülke arasında savunma, uluslararası güvenlik, enerji, turizm, ticaret ve ulaştırma gibi geniş alanlarda ortaklık olduğunu anımsattı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar pound seviyesine ulaştığını aktaran Morris, bu rakamın sürekli arttığını kaydetti. İki ülkenin mevcut ticaret anlaşmasını genişletmek hususunda çalıştığına değinen Morris, bu çerçevede tüm ekonomik sektörlerin kapsanmasının amaçlandığını dile getirdi.