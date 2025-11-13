PODCAST CANLI YAYIN

"Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu Forumu" Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye ile İngiltere, demir yolu alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye’nin demir yolu projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğe dönük vizyonuna dikkat çekti.

Türkiye ve İngiltere arasında demir yolları sektöründe işbirliğinin ele alındığı forumda, Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritasının çıkarılmasının da planlandığı bir mutabakat zaptı imzalandı.

"Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu Forumu", Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris burada yaptığı konuşmada, forumun Türkiye ile İngiltere arasında demir yolu alanındaki işbirliğinin, somut göstergesi olduğunu söyledi. Söz konusu ortaklığın önemine işaret eden Morris, bunun geleceğe yönelik güçlü bir vizyonu temsil ettiğini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İKİLİ TİCARET HACMİNİN YAKLAŞIK 28 MİLYAR POUND SEVİYESİNDE

Morris, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve ülkesinin ilgili kurumuna teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin NATO müttefiki ve G20 üyesi olduğunu hatırlatan Morris, iki ülke arasında savunma, uluslararası güvenlik, enerji, turizm, ticaret ve ulaştırma gibi geniş alanlarda ortaklık olduğunu anımsattı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar pound seviyesine ulaştığını aktaran Morris, bu rakamın sürekli arttığını kaydetti. İki ülkenin mevcut ticaret anlaşmasını genişletmek hususunda çalıştığına değinen Morris, bu çerçevede tüm ekonomik sektörlerin kapsanmasının amaçlandığını dile getirdi.

"BANDIRMA-BURSA-YENİŞEHİR-OSMANELİ HIZLI TREN HATTI 2026'DA BURSA'YA KADAR AÇILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise demir yolları sektöründe Türkiye'nin uzun bir tarihi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, Çin ve Londra arasında stratejik ve jeopolitik anlamda kritik bir yerde olduğuna dikkati çeken Eyigün, Zengezur Koridoru'nun bunun için iyi bir örnek olduğunu kaydederek, bu hatla Azerbaycan'a ulaşmanın planlandığını belirtti.

"BURADA UYGARLIK YAPMAKTAN BAHSEDİYORUZ"

Halihazırda inşa halinde 3 demir yolu projesi olduğunu ve bazılarının Birleşik Krallık desteğiyle gerçekleştiğini bildiren Eyigün, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı, gelecek sene Bursa'ya kadar açılacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ise 300 kilometrenin üzerinde bir hat, 4 şehri bir araya getiriyor. Sadece yüksek hızlı trenlerin değil ticaret trenlerinin de faaliyet göstereceği bir hattan bahsediyoruz." diye konuştu.

Eyigün, bütün şehirlerin demir yoluyla bağlanması ve bu hatlarla demir yolu kullanımının yaygınlaşmasının hedeflendiğinin altını çizerek, "Bunlar medeniyet projeleri. Burada sadece beton yapmaktan bahsetmiyoruz, burada uygarlık yapmaktan bahsediyoruz. Doğayı koruyoruz, insanları, toplumları bir araya getiriyoruz, hayatı kolaylaştırıyoruz. Burada olmamızın tek sebebi ticaret geliştirmek değil. Elbette ticaret hayatın birçok yönünün parçası, ancak sonuçları sadece bununla kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İNGİLTERE'NİN DEMİRYOLU ALANINDAKİ ORTAKLIĞI GİDEREK GÜÇLENİYOR"

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Demir Yollarından Sorumlu Bakan Peter Hendy yolladığı video mesajda, Türkiye ile İngiltere'nin demiryolu alanındaki ortaklığının giderek güçlendiğini vurgulayarak, demir yolu alanındaki sorunlara karşı ortak çözümler bulmak için yapılan etkinliğin son derece başarılı geçeceğinden emin olduğunu ifade etti.

"BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE HİDROJEN TRENİ İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI" İMZALANDI

Açılış konuşmalarının ardından, forum kapsamında "Birleşik Krallık-Türkiye Hidrojen Treni İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

BİR DİYALOG MEKANİZMASI KURULACAK

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasındaki bütün paydaşları bir araya getirecek, bir diyalog mekanizması kurulacak.

Bu kapsamda Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritasının çıkarılması planlanırken, zabıt çerçevesinde karşılıklı görüşmeler ve çalışmalar yapılacak.

