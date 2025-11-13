Niğde ve Malatya’da trafik dehşeti: Aynı gece 5 can kaybı

Niğde ve Malatya'da art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazası, gecenin ilerleyen saatlerini adeta can pazarına çevirdi. İlk kaza Niğde'de üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanırken, kısa süre sonra Malatya'dan gelen ikinci kaza haberiyle toplam can kaybı beşe yükseldi.

NİĞDE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ 6 YARALI

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden Niğde–Kayseri yoluna çıkan R.Ü. yönetimindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden S.Y. idaresindeki 51 AEC 600 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada her iki araçtaki toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hayatını kaybetti. Tedavi altındaki 6 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Niğde–Kayseri yolu bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, inceleme başlatıldı.