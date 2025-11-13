PODCAST CANLI YAYIN

Niğde ve Malatya’da trafik dehşeti: Aynı gece 5 can kaybı

Niğde ve Malatya’da art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Niğde’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, Malatya’da kontrolden çıkan lüks otomobilin tır ve halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde can verdi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Niğde ve Malatya'da art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazası, gecenin ilerleyen saatlerini adeta can pazarına çevirdi. İlk kaza Niğde'de üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanırken, kısa süre sonra Malatya'dan gelen ikinci kaza haberiyle toplam can kaybı beşe yükseldi.

NİĞDE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ 6 YARALI

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden NiğdeKayseri yoluna çıkan R.Ü. yönetimindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden S.Y. idaresindeki 51 AEC 600 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada her iki araçtaki toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hayatını kaybetti. Tedavi altındaki 6 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Niğde–Kayseri yolu bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA LÜKS OTOMOBİL TIR VE OTOBÜSE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Niğde'deki kazadan kısa süre sonra, Malatya'da adeta katliam gibi bir kaza daha meydana geldi. Malatya–Elazığ karayolundaki TÜVTÜRK Kavşağı mevkisinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, Elazığ yönüne ilerleyen S.Ç. yönetimindeki 34 E 0353 plakalı BMW marka otomobil kontrolden çıktı.

Savrulan araç, aynı yönde seyreden Ö.T.'nin kullandığı 23 AAZ 953 plakalı tır ile N.B. idaresindeki 44 BF 510 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde bulunan Cengiz Özen (27) ve Ahmet Çelik (30) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü S.Ç., araçtaki M.Ç. ve halk otobüsü şoförü N.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Cengiz Özen ve Ahmet Çelik'in cenazeleri, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı, görüntülerin polis ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Her iki kaza için de geniş çaplı soruşturma sürüyor.

