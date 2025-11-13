Tüketicilerin ucuza alışveriş için beklediği Kasım ayı geldi. Muhteşem Kasım indirimleriyle mağazalar ve e-ticaret platformları büyük indirim kampanyaları yaptıklarını duyurarak tüketicileri cezbetmeye çalışırken, "İndirim" adı altında şişirilmiş etiketler, sahte kampanyalar ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle birçok vatandaş fark etmeden mağdur olabiliyor. Artan şikâyetlerin ardından Ticaret Bakanlığı , Kasım indirimlerinin sıkı şekilde denetlendiğini duyurarak tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte indirim etiketlerine karşı uyarıyor (Fotoğraf: AA)

Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini detaylı şekilde inceliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim ya da yanıltıcı görsel kullanımı tespit edildiği anda idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor.