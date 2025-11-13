PODCAST CANLI YAYIN

Kasım indirimleri hız kesmeden sürerken, Ticaret Bakanlığı sahte kampanyalar ve şişirilmiş etiketlere karşı denetimleri sıkılaştırdı. Bakanlık, “şok indirim” söylemlerine karşı tüketicileri uyararak fiyat karşılaştırması ve güvenli alışveriş konusunda dikkat çağrısı yaptı.

Tüketicilerin ucuza alışveriş için beklediği Kasım ayı geldi. Muhteşem Kasım indirimleriyle mağazalar ve e-ticaret platformları büyük indirim kampanyaları yaptıklarını duyurarak tüketicileri cezbetmeye çalışırken, "İndirim" adı altında şişirilmiş etiketler, sahte kampanyalar ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle birçok vatandaş fark etmeden mağdur olabiliyor. Artan şikâyetlerin ardından Ticaret Bakanlığı, Kasım indirimlerinin sıkı şekilde denetlendiğini duyurarak tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini detaylı şekilde inceliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim ya da yanıltıcı görsel kullanımı tespit edildiği anda idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor.

TÜKETİCİLER İÇİN UYARILAR: "ŞOK İNDİRİM" İFADELERİNE DİKKAT

Ticaret Bakanlığı paylaşımında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için indirim dönemlerinde şu noktalara dikkat etmesini önerdi:

  1. Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması,
  2. "Şok indirim, en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi,
  3. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde SSL, 3D Secure gibi güvenlik unsurlarının bulunması,
  4. "1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde" gibi koşullu kampanyalarda detayların dikkatle okunması.

"ŞİKAYETLERİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin tüketicilerden gelen tüm başvuru ve şikâyetlerin titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.

Vatandaşlar, şikâyetlerini Reklam Kurulu'na aşağıdaki bağlantı üzerinden iletebilecek:

https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur

