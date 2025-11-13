Dünya Türk askerleri için tek yürek! 20 şehide taziye mesajı yayınlandı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajları paylaştı. Temsilcilikler, yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileğinde bulundu.



Ankara'da büyükelçiliği bulunan temsilciler "1 Kasım 2025'te yaşanan Türk askeri kargo uçağı kazasından derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine ve bu zor dönemde Türk halkına başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.



ABD, Japonya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Avrupa Birliği, Polonya, Kosova, Bosna Hersek, Pakistan, İran ve Türk Devletleri Teşkilatı da yayımladıkları mesajlarla şehit olan askerler için taziyelerini iletmişti.