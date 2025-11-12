PODCAST CANLI YAYIN

Şehit Nuri Özcan'ın babası konuştu: "Göreve gittiğini söylemezdi"

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (54) babası Mehmet Özcan (78), "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. En büyük tesellim, şehit babası olmam" dedi. Baba Özcan oğlunun göreve giderken kendisine haber vermediğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehit Nuri Özcan'ın babası konuştu: "Göreve gittiğini söylemezdi"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan c130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evinde ailesi taziyeleri kabul ediyor.

Özcan ailesi taziyeleri kabul ediyor (DHA)Özcan ailesi taziyeleri kabul ediyor (DHA)

"GÖREVE GİTTİĞİNİ SÖYLEMEZDİ"

Baba Mehmet Özcan, oğluyla en son 20 gün önce görüştüğünü oğlunun sürekli yurt dışı görevine gittiğini ifade eden Özcan, "Hiçbir zaman bize göreve gittiğini söylemezdi. Bu hadise olduktan sonra haberim oldu" dedi.


"O BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MERTEBE"

Şehit Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, en büyük tesellisinin şehit babası olmak olduğunu belirterek, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. Cennet mekanı olsun.

Şehidimizin babası Mehmet Özcan (DHA)Şehidimizin babası Mehmet Özcan (DHA)

KÜÇÜK OĞLUMDA ASKER

Haberi köydeyken aldığını aktaran baba Özcan, "Benim küçük oğlum da askeriyeden emekli. O ağabeyini aramış, ondan öğrendik. Cenazesi Ankara'ya gelecek. Ankara'da devlet töreni olacak. Oradan buraya Karabük'e gelecek büyük ihtimalle. Çamlık Camisi'nde namazı kılındıktan sonra Beşbinevler Şehitler Mezarlığı'na defnolunacak. Dört çocuğum var. Bir tanesi imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesi'nden emekli. Öbür iki asker oğlum da emekli, bu çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam" diye konuştu.

Şehidimiz Nuri ÖzcanŞehidimiz Nuri Özcan

MESLEĞİNE AŞIKTI

Naaşın iki gün içerisinde gelebileceğini öğrendiklerini söyleyen Özcan, şehidi 5000 Evler Şehitliğine defnedeceklerini dile getirdi. Oğlunun emekliliğinin dolduğunu anlatan Özcan, "Mesleğine çok meraklıydı ve çok severdi" ifadelerini kullandı.

Özcan, şehit babası olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Şehit Astsubay Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Hangi konular masada?
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!