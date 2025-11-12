Şehit Nuri Özcan'ın babası konuştu: "Göreve gittiğini söylemezdi"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan c130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evinde ailesi taziyeleri kabul ediyor.

Özcan ailesi taziyeleri kabul ediyor (DHA)

"GÖREVE GİTTİĞİNİ SÖYLEMEZDİ"

Baba Mehmet Özcan, oğluyla en son 20 gün önce görüştüğünü oğlunun sürekli yurt dışı görevine gittiğini ifade eden Özcan, "Hiçbir zaman bize göreve gittiğini söylemezdi. Bu hadise olduktan sonra haberim oldu" dedi.



"O BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MERTEBE"

Şehit Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, en büyük tesellisinin şehit babası olmak olduğunu belirterek, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. Cennet mekanı olsun.

Şehidimizin babası Mehmet Özcan (DHA)

KÜÇÜK OĞLUMDA ASKER

Haberi köydeyken aldığını aktaran baba Özcan, "Benim küçük oğlum da askeriyeden emekli. O ağabeyini aramış, ondan öğrendik. Cenazesi Ankara'ya gelecek. Ankara'da devlet töreni olacak. Oradan buraya Karabük'e gelecek büyük ihtimalle. Çamlık Camisi'nde namazı kılındıktan sonra Beşbinevler Şehitler Mezarlığı'na defnolunacak. Dört çocuğum var. Bir tanesi imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesi'nden emekli. Öbür iki asker oğlum da emekli, bu çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam" diye konuştu.

Şehidimiz Nuri Özcan

MESLEĞİNE AŞIKTI

Naaşın iki gün içerisinde gelebileceğini öğrendiklerini söyleyen Özcan, şehidi 5000 Evler Şehitliğine defnedeceklerini dile getirdi. Oğlunun emekliliğinin dolduğunu anlatan Özcan, "Mesleğine çok meraklıydı ve çok severdi" ifadelerini kullandı.

Özcan, şehit babası olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

