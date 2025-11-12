Kemik parçalarını köfte üretiminde kullanmışlar! Taklit ve tağşiş yapan o iş yeri mühürlendi

İşletmede taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığı belirlendi.

İş yerinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş, üretime uygun olmayan 29 bin 135 kilogram ham madde, 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya arz edilecek nihai ürün olmak üzere toplam 63 bin 795 kilogram ürün ele geçirildi.