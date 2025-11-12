PODCAST CANLI YAYIN

Kemik parçalarını köfte üretiminde kullanmışlar! Taklit ve tağşiş yapan o iş yeri mühürlendi

Ankara'da taklit ve tağşiş yapılan hayvansal deri, kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı tespit edilen iş yeri mühürlendi, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesinde bulunan işletmeye baskın yaptı.

KEMİK PARÇALARINI HAZIR KÖFTE ÜRETİMİNDE KULLANDILAR

İşletmede taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığı belirlendi.

İş yerinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş, üretime uygun olmayan 29 bin 135 kilogram ham madde, 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya arz edilecek nihai ürün olmak üzere toplam 63 bin 795 kilogram ürün ele geçirildi.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

3 kişi hakkında TCK'nın 186'ncı maddesi kapsamında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek ve bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İnternet üzerinden de taklit veya tağşiş yaptıkları ürünleri sattığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

