Başsavcılık gerçeği ortaya koydu! CHP'li Özgür Özel'in "gizli tanık intiharı" iddiası yalan çıktı

CHP'li Özgür Özel, mitingde, itirafçı Çınar'ın yalanlarının örtüşmemesi üzerine intihara kalkıştığını ve ifadelerinin İlke adlı başka bir tanığa söyletildiğini iddia etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı yalan iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANINI CHP'Lİ EMİR DESTEKLEDİ
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir miting sırasında "Çınar" kod adlı gizli tanığın ifadesine ve iddia edilen intihar olayına ilişkin sözler sarf ettiği, ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in de benzer içerikli bir videoyu sosyal medyada paylaştığının tespit edildiği belirtildi.
Ancak yapılan incelemelerde, paylaşılan videonun 26 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan ve "suç örgütü" soruşturmasıyla ilgisi bulunmayan bir vatandaşın intihar girişimine ait olduğu bildirildi. Açıklamada, "Olay yerine müdahale eden güvenlik görevlilerimizce şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçirilmiştir" denildi.
Başsavcılık, "Çınar" ve "İlke" kod adlı gizli tanıkların söz konusu görüntülerdeki kişiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını, her iki tanığın da tanık koruma prosedürü kapsamında korunduğunu vurguladı.
İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak;
12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür ÖZEL in partisinin düzenlediği bir miting sırasında soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli tanığın adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini" beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkan vekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel'in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır.
Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda;
Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26..08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanıdığın ifadesinin Çınar kodu isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.