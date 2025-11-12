Başsavcılık gerçeği ortaya koydu! CHP'li Özgür Özel'in "gizli tanık intiharı" iddiası yalan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı yalan iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'li Özgür Özel , mitingde, itirafçı Çınar'ın yalanlarının örtüşmemesi üzerine intihara kalkıştığını ve ifadelerinin İlke adlı başka bir tanığa söyletildiğini iddia etmişti.

Başsavcılık gerçeği ortaya koydu! CHP'li Özgür Özel'in ʺgizli tanık intiharıʺ iddiası yalan çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANINI CHP'Lİ EMİR DESTEKLEDİ

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir miting sırasında "Çınar" kod adlı gizli tanığın ifadesine ve iddia edilen intihar olayına ilişkin sözler sarf ettiği, ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in de benzer içerikli bir videoyu sosyal medyada paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Ancak yapılan incelemelerde, paylaşılan videonun 26 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan ve "suç örgütü" soruşturmasıyla ilgisi bulunmayan bir vatandaşın intihar girişimine ait olduğu bildirildi. Açıklamada, "Olay yerine müdahale eden güvenlik görevlilerimizce şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçirilmiştir" denildi.

Başsavcılık, "Çınar" ve "İlke" kod adlı gizli tanıkların söz konusu görüntülerdeki kişiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını, her iki tanığın da tanık koruma prosedürü kapsamında korunduğunu vurguladı.