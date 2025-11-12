PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan muhalefet belediyelerine sert tepki: “Yapmıyorsan bozma”

Belediyecilikte fetret devrinin yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, “Belediyeyi arpalık gören bir zihniyet şehirlerimizi çürütüyor” dedi...

bRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" Temalı Şehircilik Zirvesi ve "Kentkırım Sergisinde konuştu. Konuşmasında şehir yönetimlerine değinen Erdoğan çarpık şehirleşmenin altında belediyeyi hizmet alanı değil arpalık olarak görenler olduğunu ifade etti. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

YAPMIYORSUN, BOZMA..
Bugün, muhalefetin yönettiği birçok şehrimizde en temel sorun budur. İhmal, duyarsızlık ve vizyonsuzluk şehirlerimizin kaderi olmuş durumda. Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık olarak gören zihniyet, şehirlerimizin göz göre göre çürümesine, çökmesine, çoraklaşmasına seyirci kalıyor. "Ne kadar çok yol yaparsak, trafik o kadar sıkışır" diyerek trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin elinde metropollerimiz, 6-7 yıldır kelimenin tam manasıyla yeni bir "fetret devri" yaşıyor. Rüşvet, irtikap, iltimas, usulsüzlük, yolsuzluk iddialarının ardı arkası, hiç kesilmiyor. Ana muhalefet partisi mevcut kazanımları bile koruyamıyor. Bizim 30 sene önce tarihe gömdüğümüz sabıkalı belediyecilik anlayışı, ne yazık ki, yeniden hortladı. Toplanmayan çöpler, bozuk yollar, akmayan sular, elinde bidonla su bekleyen insanlar, muhalefet belediyelerinin tekrar rutini haline geldi" ifadelerini kullandı.


YEŞİL VATANI KORUYACAĞIZ


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. İşte bugün burada, 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Bir yıl boyunca 550 milyon fidan ve tohum hedefi inanıyorum ki 600 milyona çıkacaktır. Bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi adına dikilen ağaca can suyu verdi, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

