Balıkesir'in Sındırgı ilçesi güne hareketli başladı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre bölge, sabahın ilk dakikalarında peş peşe üç depremle sarsıldı.
AFAD DETAYLARI DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:16:14 TSİ
Enlem:39.24417 N
Boylam:28.14806 E
Derinlik:12.31 km
PEŞ PEŞE 2 SARSINTI DAHA
Bölgede sabah saatlerinde yaşanan ilk depremin ardından yalnızca beş dakika geçmişken ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Saat 06.21'de meydana gelen bu deprem 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü 39.2356 kuzey enlemi ile 28.1722 doğu boylamı olarak belirlendi ve yer kabuğunun 7.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük 4.2 (MW)
Yer Sındırgı (Balıkesir)
Tarih(TS) 13-11-2025 06:20:24
Enlem 39.2356
Boylam 28.1722
Derinlik 7.89 (KM)