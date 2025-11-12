PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir beşik gibi! Peş peşe 4 üstü depremler meydana geldi | İşte 13 Kasım AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... AFAD tarafından gelen bilgiye göre Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler meydana geldi. Saat 06.06'da 4.7, 06.20 ve 06.21'de ise 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe 4 üstü depremler meydana geldi | İşte 13 Kasım AFAD son depremler listesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi güne hareketli başladı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre bölge, sabahın ilk dakikalarında peş peşe üç depremle sarsıldı.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:16:14 TSİ
Enlem:39.24417 N
Boylam:28.14806 E
Derinlik:12.31 km

(Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

PEŞ PEŞE 2 SARSINTI DAHA

Bölgede sabah saatlerinde yaşanan ilk depremin ardından yalnızca beş dakika geçmişken ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Saat 06.21'de meydana gelen bu deprem 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü 39.2356 kuzey enlemi ile 28.1722 doğu boylamı olarak belirlendi ve yer kabuğunun 7.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük 4.2 (MW)
Yer Sındırgı (Balıkesir)
Tarih(TS) 13-11-2025 06:20:24
Enlem 39.2356
Boylam 28.1722
Derinlik 7.89 (KM)

(Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

AFAD'ın açıklamasına göre aynı saatlerde bölgede üçüncü bir sarsıntı daha hissedildi. 06.21.44'te kaydedilen bu hareket de 4.2 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü ve derinlik verileri ikinci depremle aynı noktayı işaret etti.

Büyüklük 4.2 (MW)
Yer Sındırgı (Balıkesir)
Tarih(TS) 13-11-2025 06:21:44
Enlem 39.2356
Boylam 28.1722
Derinlik 7.89 (KM)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (13 KASIM)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-13 06:33:56 39.24194 28.17028 7.99 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:31:56 39.2525 28.13444 6.98 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:26:15 39.24056 28.15472 8.37 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:25:53 39.22778 28.15111 5.76 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:21:44 39.23556 28.17222 7.89 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:20:24 39.24139 28.14611 7.0 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:16:14 39.24417 28.14806 12.31 MW 4.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:10:56 39.25944 28.12306 6.98 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:09:32 39.22583 28.17083 6.99 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:03:58 39.25 28.14389 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
Takasbank
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Hem umut oldu hem kahraman! Bursalı şehit Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"