(Kaynak: AFAD)

AFAD'ın açıklamasına göre aynı saatlerde bölgede üçüncü bir sarsıntı daha hissedildi. 06.21.44'te kaydedilen bu hareket de 4.2 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü ve derinlik verileri ikinci depremle aynı noktayı işaret etti.

Büyüklük 4.2 (MW)

Yer Sındırgı (Balıkesir)

Tarih(TS) 13-11-2025 06:21:44

Enlem 39.2356

Boylam 28.1722

Derinlik 7.89 (KM)