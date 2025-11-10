PODCAST CANLI YAYIN

Yasa dışı bahis operasyonunda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi

Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı verilmişti.
Gözaltına alınan isimler arasında "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyordu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkaya, adliyeye sevk edildi.
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, bahis operasyonunda araştırmaları süren 3 bin 700 oyuncu ile ilgili dosyayı haftaya karara bağlayacak.
4 büyük takımla ilgili bir gelişme olmazken futbolcuların daha çok 2 ve 3. Lig'den olduğu iddia edildi.



79 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5,8 milyar liralık işlem hacmine sahip 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin, sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri ve "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

