Örgütten ‘trol’ talimatı! 2019 seçimlerinde dijital manipülasyon ağı

Yabancı istihbarat örgütlerinin, İmamoğlu ve ekibi aracılığıyla 2019 yerel seçimlerine müdahalede bulunduğunu ortaya çıkaran casusluk soruşturmasındaki detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar, İstanbul seçimlerinde seçmen iradesinin sosyal medya üzerinden servis edilen batı merkezli manipülasyon içerikleriyle yönlendirildiğini gözler önüne serdi. Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyası sorumlusu Necati Özkan ile şifreli program üzerinden yaptığı yazışmalarda, o dönemki AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'a yönelik kara propaganda faaliyeti yürütülmesi yönünde talimat verdi. Bu talimatlar arasında, Binali Yıldırım'ın geçmişte gerçekleştirdiği yol, köprü anlaşmalarının sözde maliyetli olduğunu yayarak, "Bu anlaşmala hakkında şüphe uyandıracak sorular sormayı, gizlice araya sokmayı düşünün" tavsiyesinde bulunulduğu saptandı. Hüseyin Gün, aynı mesajın devamında şu ifadeleri kullanıyor:

"Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici (amplifikatör) olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Üzgünüm ki, İmamoğlu'nun politika açıklamaları hakkında olması gereken düzeyde sahiplenme, yankı ve muhafazakâr etkileşimleri göremiyoruz.

Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır."