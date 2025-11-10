Kara para ve pos tefeciliğinde yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

Ozan Özerk (Ozan Özerk internet sitesi)

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.