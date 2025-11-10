PODCAST CANLI YAYIN

CHP yandaşı SÖZCÜ'nün 10 Kasım yalanı! DMM açıkladı: Asılsız içeriklere itibar etmeyin

CHP yandaşı medyanın 10 Kasım yalanı ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır." denildi.

CHP yandaşı SÖZCÜ'nün 10 Kasım yalanı! DMM açıkladı: Asılsız içeriklere itibar etmeyin

CHP yandaşı medyanın 10 Kasım yalanı ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CHP yandaşı SÖZCÜ'den skandal haber (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı SÖZCÜ'den skandal haber (Ekran görüntüsü)

CHP YANDAŞINDAN SKANDAL HABER

Fondaş SÖZCÜ gazetesi bugün yayımladığı haberde skandal bir algı operasyonuna imza attı. "MEB'den skandal talimat: 'Kapıları kilitleyin de Atatürk'ü anmasınlar'" başlığıyla haberde 10 Kasım etkinliklerinin yasaklandığı iddia edildi.

CHP yandaşı medyanın 10 Kasım'la ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yazıda Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır." denildi.

DMM'nin açıklaması (Sosyal medya)DMM'nin açıklaması (Sosyal medya)


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, "Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği" şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

Yazıda Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk'ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
