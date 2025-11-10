PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Özgür Özel'e yüklendi: "O seviyeye asla inmeyiz"

Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir. Bu düzeye inmeyi kendimize asla yakıştıramayız, milletimize de izah edemeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı:
Sayın Aliyev ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdik. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yanı sıra birçok ülkeden bakan ve temsilcilerle de görüştük. Her şeyden önce, Karabağ zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının bir zaferidir. "İki devlet tek millet" ruhuyla, bugün geçit resmindeki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, bu anlayışı sürekli kılacak bir adımı, bir yaşamı burada devam ettiriyoruz. Gazze'ye en üst düzeyde yardımı devam ettiren ülkeyiz. Milletimiz bu konuda çok çok hassas. Ancak yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta. Bunu yakın takipte sürdürüyoruz.

CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir.
Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz, asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz.
Plansız davranmak mümkün değil. Önce plan, sonra proje. Bunları yapacağız. Kaldı ki; Sudan her an Türkiye'nin kendisine nasıl el uzatacağını bekleyen bir ülke.

Öncelikle Eurofighter'la ilgili olarak hamdolsun işler yolunda gidiyor. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da Sayın Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35'lerle güçlü bir imkana sahip olalım.

SIKINTI SÖZ KONUSU OLAMAZ
Başkan Erdoğan, "Muhaliflerin Bahçeli ile sorun var" iftirasına da cevap verdi: Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Zafer Günü Töreni'nde bir araya gelmişti.

