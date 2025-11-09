PODCAST CANLI YAYIN

Yıllık izinle bayram tatilini birleştiren memurlar dikkat! KDK’dan dikkat çeken tavsiye...

Bayram tatilini yıllık izniyle birleştiren bir kamu çalışanı, resmi tatilin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık izninden düşürülmesini Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı. Genel tatil günleri için yıllık izin kullandırılmasının çalışanın aleyhine olduğuna işaret eden KDK, "hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşürülmemesi" tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararına göre, Isparta'da yaşayan bir kamu çalışanı, 6-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilini yıllık izinle birleştirerek kullandı.

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık iznine eklendiğini fark eden çalışan, fazladan düşülen 2 günlük iznin iade edilmesini istedi.

Çalıştığı kurumdan olumsuz yanıt alan kişi, izninden düşülen kısmın iade edilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

KDK, başvuru hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi istedi. Gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin" yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık, bu görüş kapsamında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.

UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İSTENDİ

Başvurucuyu haklı bulan KDK, "yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi" yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiyede bulundu.

KDK, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine de "genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi" tavsiyesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce KDK'ye gönderilen cevabi yazıda, tavsiye kararının bu konuda yapılacak çalışmalarda değerlendirileceği bildirildi.

"GENEL TATİL OLAN GÜN İÇİN YILLIK İZİN KULLANILMASI ÇALIŞANIN ALEYHİNE"

Kamu Denetçiliği Kurumunun kararında, dinlenme hakkının anayasal güvence altına alındığına işaret edildi.

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin, hafta sonu tatili ve genel tatillerin bu hakkın ayrılmaz bir parçası olduğu ve daraltıcı şekilde yorumlanmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir. Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.

Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri 2429 sayılı Kanun'a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması kanaat ve sonucuna varılmıştır."

