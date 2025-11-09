PODCAST CANLI YAYIN

Yerlikaya’dan maaş düzenlemesi sinyali: "Hazırlıklarımızı yapıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin özlük haklarına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yerlikaya, “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik’te aynı görevi yapan personelin aynı ücret dengesine sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda büyük bir gayret içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yerlikaya’dan maaş düzenlemesi sinyali: "Hazırlıklarımızı yapıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında polislerin özlük haklarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, özlük haklarıyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ"

Yerlikaya, polislere yönelik özlük hakları kapsamında çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Özlük haklarıyla ilgili çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında emniyet personeline yönelik yürütülen özlük hakları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları söyledi:

"NAKİL ATAMA YÖNETMELİKLERİNDE TAMAMEN BİR REFORM YAPTIK"

"Polislerimizle ilgili yaptıklarımız ve çalıştığımız konular hakkında bilgi vereyim: Bu yıl atama nakil yönetmeliklerinde tamamen bir reform yaptık. Tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı'nda olduğu gibi atamaları sisteme bağladık. Herkesin gözü önünde, elektronik ortamda arkadaşlarımızın 8 dakikada tayinlerini yaptık. Mesela eş durumu ve mazeret atamaları senede iki kereydi. Biz bunu her aya, yani yılda 12'ye çıkardık. İllerimizdeki huzur toplantılarımızda, personelimizle konuşuyorum, onlarla sık sık bir araya geliyorum. Hepsini dinliyorum.

Fotoğraf: Takvim.com.trFotoğraf: Takvim.com.tr

"AYNI İŞİ YAPAN ARKADAŞLARIMIZIN AYNI ÜCRET DENGESİNDE OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Şunu söyleyim: Özlük haklarıyla da ilgili çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde bir özlük sistemiyle ilgili gayretimiz var. polislerimiz bunun ne olduğunu kendileri biliyor. Bu dengenin sağlanması için zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"BİZ POLİSLERİMİZİN HAKLARI İÇİN VARIZ"

Yakın zaman öncesi promosyonla ilgili Türkiye'de ilk defa halka açık, X'de 301 bin kişinin aynı anda canlı izlediği, açık ve şeffaf bir ortamda maaş promosyonu ihalesi yaptık. Olabilecek en iyi rakam, rekabetçi bir ortamda sağlandı. Biz Polislerimizin hakları için varız. Birileri polisimizin asayiş, uyuşturucu, organize suçlar ve trafik gibi konulara odaklanmasını istemiyor. Motivasyonunu bozmak ve buradan siyaset yapmak noktasında maalesef olumsuz dil ve tutum içerisine giriyor. Biz onları ibretle izliyoruz. Polislerimiz onlara asla itibar etmiyor.

Polisimiz de inanıyor ki; zamanı geldiğinde bizim bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim hükümetimiz, polislerimizin beklediği özlükle ilgili ne olması gerekiyorsa onu yapacaktır. Göreceksiniz bakın, bunlar hepsi olacak."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadının cenazesi ailelerine teslim edildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Kartal'dan sezona pençe! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?