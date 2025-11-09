Yerlikaya’dan maaş düzenlemesi sinyali: "Hazırlıklarımızı yapıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında polislerin özlük haklarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, özlük haklarıyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ"

Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında emniyet personeline yönelik yürütülen özlük hakları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları söyledi:

"NAKİL ATAMA YÖNETMELİKLERİNDE TAMAMEN BİR REFORM YAPTIK"

"Polislerimizle ilgili yaptıklarımız ve çalıştığımız konular hakkında bilgi vereyim: Bu yıl atama nakil yönetmeliklerinde tamamen bir reform yaptık. Tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı'nda olduğu gibi atamaları sisteme bağladık. Herkesin gözü önünde, elektronik ortamda arkadaşlarımızın 8 dakikada tayinlerini yaptık. Mesela eş durumu ve mazeret atamaları senede iki kereydi. Biz bunu her aya, yani yılda 12'ye çıkardık. İllerimizdeki huzur toplantılarımızda, personelimizle konuşuyorum, onlarla sık sık bir araya geliyorum. Hepsini dinliyorum.