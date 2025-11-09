CHP'li İBB’de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Gazi Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Orhan Gazi Erdoğan'ın alınan ifadesinde, Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

CIA, MI6 VE MOSSAD

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kişisel veriler ile konum bilgileri yanı sıra, 11 milyon vatandaşın sandık verileri işlenerek, CIA, MI6 ve MOSSAD gibi istihbarat örgütleri ile bağlantılı isimlere yönlendirildi.

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu ifade ediliyor.



SİBER CASUSLARA OPERASYON



Mit ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi. Şebeke ile bağlantılı 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.