Ya biz kazanacağız ya emperyalizm

Terörsüz Türkiye sürecini ve komisyon çalışmalarını değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu sefer mutlaka bitireceğiz ve mutlaka kazanacağız. Şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere her kesimin desteği tam” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye ile ilgili kurulan komisyon çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, "Çoğu gitti azı kaldı. Ya biz kazanacağız ya emperyalizm" dedi. Medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, komisyonda 11 partiden 51 milletvekilinin bulunduğunu, açıklık, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle çalıştıklarını söyledi.

BÜYÜK DESTEK
Kurtulmuş, "Toplumun her kesiminden temsilci komisyonda dinlendi. Herkes sürece katkı ve destek verdi" dedi. Şehit aileleri, gaziler ve mağdur taraflarla da görüştüklerini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şehit ailelerini, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Komisyonumuzda dinlediğimiz gaziler ve şehit ailelerinin tam desteğini aldık. Hepsi de terör belasının bir an önce bitmesini istiyor" diye konuştu. 102 yıllık cumhuriyetin neredeyse 50 yılının terörle mücadele ile geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Bu süreci sabote etmek isteyenler oluyor. Etki ajanları sürecin akamete uğraması için uğraşıyor. Çok zor bir süreç. Ama bunu başaracağız" dedi. Gelinen süreçte Türkiye modeli ile bir arabulucuya bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan sorunu çözeceklerini belirten Kurtulmuş, "Örgütün silah bırakıp, kendini feshettiğinin tespit ve tescili önemli. Bunu güvenlik güçlerimiz teyit edince yasal düzenlemeler aşamasına geçeriz" dedi.


KASIM SONU BİTECEK

Kurtulmuş komisyon çalışmalarının Kasım sonu bitebileceğini belirterek "Önümüzdeki hafta İçişleri ile Milli Savunma bakanımızı ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanımızı dinleyeceğiz. Son dinleme faslıdır bu. Eğer ilave yeni bilgileri olursa sonra yine komisyon bilgilendirilir" dedi.


SURİYE'DEKİ UNSURLAR DA KATILMALI

Numan Kurtulmuş, örgütün fesih kararını açıklarken tüm bileşenleriyle bu kararı aldığını belirterek, "Komisyonda Suriye konusunu da ele alıyoruz. Suriye'deki YPG/PYD gibi örgütün unsurlarının kendini feshetmesi, Suriye yönetimi ile anlaşması ve terör örgütü olmaktan çıkması gerekiyor. Bu süreci de devletimizin bütün kurumları takip ediyor" dedi.

