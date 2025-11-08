Soykırımcı Netanyahu da dahil 37 şüpheliye soykırım suçlamasıyla yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenledi. Açıklamada, İsrail Devleti'nin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

