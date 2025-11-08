PODCAST CANLI YAYIN

Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gidiyor: Soruşturma yeni boyut kazanıyor

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in soruşturması devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, "Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma, Adli Tıp raporundaki detayların ortaya çıkması ile yeni bir boyut kazandı.

"TELEFONU İSPANYA KRİMİNALİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Sabah'ın haberine göre Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, sürecin hangi aşamada olduğunu ve nasıl ilerlediğini şu şekilde aktardı:

24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün. 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı. Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız.

DNA'LAR ARAŞTIRILIYOR

Rojin Kabaiş'e ait Adli Tıp raporu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kara,

Cinsel saldırıya, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadı. İntravajinal bölgede ve göğüs bölgesinde, her bir bölgede birer farklı DNA olmak üzere 2 farklı erkek DNA profiline rastlanmıştır. Bu DNA'ların Rojin'in bedeninin sevki ve sonrasındaki süreçlerdeki kişilerden bulaş olma ihtimaline dair çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı genişleterek DNA eşleştirmesini nihayete erdirmeyi hedefliyoruz.

Kızı için adalet mücadelesi veren baba Nizamettin Kabaiş, kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mesajları aldığını söyledi.

