Ödülünü Başkan Erdoğan'dan almıştı! 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustası Adem Göçer hayatını kaybetti

Kırşehir'de Türk Halk Müziği kültürünün önemli isimlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan alan davul ustası Adem Göçer (67), kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden davul ustası Adem Göçer, yaklaşık 3 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göçer'e burada kolon kanseri teşhisi konuldu. Kırşehir'deki tedavisinin ardından İzmir'de özel bir hastaneye sevk edilen davul ustası Göçer, kanser tedavisini bir süre daha burada sürdürdü.

Dün yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirilen Göçer, bugün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

ÖDÜLÜNÜ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALDI

Davul ustası Göçer, 2020 yılında layık görüldüğü 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Neşet Ertaş'tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görülen Adem Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ediyordu.

HASTANEDE ÇEKTİĞİ VİDEO İLE TAKİPÇİLERİNE VEDA ETTİ

Ayrıca davul ustası Adem Göçer, 6 gün önce hastanede çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile takipçilerine 'veda' etti. Göçer yayınladığı videoda, "Böyleymiş hayat. Sağlığım el vermedi. Sizlere bir dörtlüğümle 'Allah'a ısmarladık' demek istiyorum. Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş babamız, Çekiç Ali emmimiz, Hacı Taşan zaten dayımız. Neşet Ertaş bizim konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz. Budur bizim aslımız. Ademoğlu Adem Göçer. Unvanı da zaten devletimiz verdi onu da biliyorsunuz.

Allah sizlere de öyle unvanlar nasip eylesin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler yarının büyüklerisiniz. Sizler bizleri yürütecek kişilersiniz. Allah sizin de güzelliğinize mukayyet olsun. Haysiyetinize mukayyet olun. Sevginize, saygınıza, hürmetinize mukayyet olun. Şahsınıza mukayyet olun. Sizlere ne yakışıyorsa, bu verdiğiniz emeğe ne yakışıyorsa ona mukayyet olun. Allah'a ısmarladık" ifadelerine yer verdi.

